Terni: riconfermati tutti i sindaci del comprensorio

È la carica dei sindaci riconfermati nel Ternano: nei Comuni del comprensorio tutti i primi cittadini uscenti hanno centrato la rielezione alle amministrative di sabato e domenica.

Succede ad esempio a San Gemini, dove Luciano Clementella, con la lista civica ‘Cambiamo per San Gemini’ ha ottenuto il 65,13% dei voti, avendo la meglio nella sfida a tre con i concorrenti Giuseppe Bracco (‘Unità e responsabilità per San Gemini’, 30,18% dei consensi) e Leonardo Grimani (‘San Gemini cambia verso’, 4,69%).

Poco lontano da lì, anche ad Acquasparta centra il bis senza troppe difficoltà il sindaco uscente Giovanni Montani (58,69% dei voti), che con ‘SìAmo’ ha avuto la meglio sullo sfidante Claudio Ricci (Fare Comune, 41,31%).

A Stroncone sarà ancora Giuseppe Malvetani a guidare il Comune per i prossimi cinque anni: con la lista ‘Uniti continuiamo a crescere’ (69,30% dei voti) ha battuto Paolo Cianfoni (‘Insieme per cambiare’, 30,70%).

Ad Arrone giocava ‘facile’ il sindaco uscente Fabio Di Gioia, che dopo l’esclusione della lista concorrente, era l’unico candidato in corsa e doveva dunque vedersela solo con il raggiungimento del quorum del 40%, ampiamente superato.

È invece tris per altri due sindaci della Valnerina: sia Rachele Taccalozzi a Montefranco che Remigio Venanzi a Polino hanno infatti centrato il terzo mandato consecutivo. La prima (‘Montefranco domani’, 50,84%) ha battuto per appena 13 voti il concorrente Antonello Sinibaldi (‘Cambiamo insieme Montefranco’, 49,16%); l’altro ha avuto la meglio con una percentuale più ampia (‘Progetto Polino’, 65,56%) su Gianluca Matteucci (‘Noi per Polino’, 25,83%) e su Saverio Matteucci (‘Alternativa popolare’, 6,81%).

Fa tris anche il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi (‘Per Guardea costruire il futuro’): con il 60,31% dei consensi batte lo sfidante Alfredo De Sio (‘Insieme per Guardea’, 39,69%).

Non sedeva finora nello scranno più alto, ma in quello di vicesindaco, Alessandro Dimiziani, neo primo cittadino di Lugnano in Teverina: anche lui non aveva rivali in queste amministrative e come Di Gioia (Arrone) è stato eletto col 100% dei voti con la lista ‘Uniti per Lugnano’.

