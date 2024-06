Il voto in Umbria: una prima lettura

E ora si guarda alle elezioni regionali del prossimo autunno. A fronte dei risultati del weekend elettorale, per ora europeo, poi nel corso della giornata di lunedì arriveranno anche gli esiti delle comunali, il percorso da qui al voto regionale – comunque lungo – potrebbe riservare scossoni, sorprese, nuovi entusiasmi e qualche defaillance.

Le percentuali in Umbria

Intanto il voto europeo dice che Fratelli d’Italia è saldamente il primo partito in Umbria con il 32,62% (dato nazionale 28,84%) e che il Pd è il suo principale competitor con un significativo 26,38% (dato nazionale 24,03%). Poi il Movimento 5 Stelle con un 8,87%, inferiore di circa un punto al dato nazionale (9,91%), Forza Italia-Noi Moderati-PPE con l’8,38% (nazionale 9,73%), la Lega al 6,83% (nazionale 9,73%), Alleanza Verdi e Sinistra 5,71% (6,62% nazionale), Stati Uniti d’Europa 3,05% (nazionale 3,73%), Azione 2,53% (nazionale 3,31%), Pace Terra Dignità 2,37% (nazionale 2,19%), Alternativa Popolare – il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi – all’1,84% (nazionale 0,39%), Democrazia Sovrana Popolare 0,79% (0,14% nazionale) e Libertà 0,63% (1,24%).

Una prima lettura

Il primo quadro, leggibile anche dal cittadino meno appassionato ai temi politici, in attesa che partiti ed esperti si esprimano, dice che l’asse del centrodestra umbro, che conferma la propria solidità in termini di coalizione, si è spostato ancora di più verso FdI, allontanandosi ulteriormente dalla Lega – il raffronto col dato nazionale in questo senso è evidente – superata da Forza Italia. Il Carroccio esprime la presidenza della Regione con Donatella Tesei, la cui ricandidatura è stata comunque ‘blindata’ nei mesi scorsi dal leader leghista Matteo Salvini. Basterà questo per vederla di nuovo ai blocchi di partenza? La logica fa porre dubbi che l’esito delle comunali di Perugia potrebbe rendere ancora più chiari.

In Umbria c’è poi un centrosinistra che, pur vedendo partiti come il M5S lontani dai fasti – in termini percentuali – del passato, ma altri – è il caso di Avs – in ottima salute, può giocare appieno la sua partita. Si vedrà l’esito dello spoglio di Perugia, ma già il fatto che gli exit poll nazionali diano in vantaggio Vittoria Ferdinandi con il suo ‘Patto Avanti’ che rappresenta un campo certamente ampio, fa capire che la strada della coalizione ‘maxi’ resta forse l’unica per giocarsi, in questa fase, la partita con un centrodestra a trazione-Meloni. E da un’eventuale vittoria a Perugia, il centrosinistra potrebbe trarre nuova e inaspettata linfa.

Altro dato, dopo tanto parlare: Alternativa Popolare, il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, anche in Umbria – un po’ meno nella ‘casa madre’ Terni – resta attorno a percentuali che, in assenza di accordi e coalizioni, non configurano ‘prese di potere’. Anche in vista delle elezioni regionali. Considerando il decisionismo del personaggio, è lecito attendersi colpi di scena e scossoni, una reazione. Scossone che intanto ha dato l’assessore comunale Aniello, dimettendosi in feroce polemica con un collega di giunta. Su base regionale AP ottiene l’1,84%. In provincia di Perugia si situa allo 0,78%, in quella di Terni al 5,39% e nel comune di Terni al 9,48% (3.606 voti). Se la giunta comunale ternana non fosse stata ‘monocolore’, avremmo forse avuto conseguenze politiche. Il quadro definitivo lo si avrà, comunque, con l’esito del voto nei vari comuni umbri; diversi di questi vedevano AP in lizza con propri candidati.