Vuole lasciarla ma lei capisce che lui sta per uccidersi: malinteso sull’asse Terni-Spoleto

Dopo aver ricevuto quel messaggio, era convinta che il compagno volesse uccidersi. Per questo una donna di Spoleto, domenica sera intorno alle ore 21, ha chiamato il 112. La centrale operativa ha subito allertato i carabinieri che hanno individuato il cellulare dell’uomo – tramite geo localizzazione – nella zona della stazione ferroviaria di Terni, dando il là alle ricerche con personale del Nor di Terni e della Polfer.

Allarme rientrato, con sorpresa

Poco dopo l’uomo – anche lui di Spoleto – è stato rintracciato nei pressi del binario numero 2 dello scalo ferroviario e, a precisa domanda degli operanti, ha risposto che lui non aveva alcuna intenzione di suicidarsi. Di lì a poco è stato tutto chiaro: nel messaggio aveva scritto la frase ‘voglio farla finita’, ma – ha spiegato – era semplicemente riferita alla relazione fra i due, al rapporto che lui voleva troncare. Forse non usando le parole migliori. Una volta spiegato l’arcano, l’uomo – che aveva un biglietto ferroviario di andata e ritorno per un’altra località – è ripartito.