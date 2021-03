Whatsapp e Instagram ‘saltano’: disagi su scala globale

Problemi nel pomeriggio di venerdì – dalle ore 18.25 circa – per le due applicazioni di messaggistica e ‘social’ più diffuse al mondo. Parliamo di Whatsapp e Instagram che sono letteralmente ‘saltate’ – anche in Italia – creando più di un disagio fra l’utenza ormai abituata ad un uso costante, in alcuni casi ‘massivo’, delle funzionalità delle due app. Segnalazioni di disservizi, meno significativi, riguardano anche Messenger. Fra gli hashtag in cima alle tendenze di Twitter, dopo l’accaduto, ci sono proprio #whatsappdown e #instagramdown. E diversi utenti hanno fatto ricorso ad altre app di messaggistica, come Telegram e Viber, per continuare a comunicare, oltre ovviamente ai ‘tradizionali’ sms e telefonate. Il problema – poi rientrato dopo circa 40 minuti – ha riguardato diversi Paesi.

