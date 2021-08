Wonder Umbria, VI° edizione in partenza

Prologo in piazza della Repubblica a Terni il 1° settembre dalle 16 alle 18, poi via per la manifestazione di mototurismo organizzata dal Moto Club Maxi Moto Group in collaborazione con la sezione regionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia. Tra poco più di una settimana scatterà la nuova edizione di Wonder Umbria: si farà nel rispetto delle normative anti Covid. Gli iscritti sono 82.

La prima tappa

Le tappe dal 2 al 5 settembre sono quattro con Piediluco punto di riferimento costante: è da qui che i partecipanti partiranno per gli itinerari che toccheranno diversi centri turistici umbri. Si inizia con lo start da Arrone: da qui via lungo la Valnerina, una delle bellezze dell’Umbria, ricca di paesaggi e di testimonianze monumentali che ne ricordano la storia importante. Si arriverà fino a Castelluccio di Norcia da cui si scenderà, dal versante opposto degli Appennini, verso Visso. Quindi Rasiglia e poi verso Spoleto, Montefranco per far ritorno a Piediluco. «Come d’abitudine – viene evidenziato – l’organizzazione di Wonder Umbria ha pensato ad un atto di solidarietà che nell’occasione è destinata all’associazione Ironwalk , che sarà rappesentata da Omar BortolacelliI». «Ironwalk è il progetto – commenta quest’ultimo – di chi crede nella determinazione, energia positiva e forza di volontà. Ho deciso di mettermi in gioco in prima persona e raccontarti che rinascere è sempre possibile. I sogni son fatti per esser realizzati, ti mostro i miei».

Le successive

Il 3 settembre da Piediluco a San Gemini, Massa Martana, Acquasparta,Assisi e quindi lungo la strada del ritorno, Spello, Campello e le Fonti del Clitunno, Spoleto, Fiorenzuola. Si prosegue il giorno seguente con focus sui centri della Teverina, dell’Orvietano e del lago Trasimeno: da Piediluco a Lugnano, a Orvieto, Passignano, e Castiglione del Lago, Todi, Civitella del Lago. Infine chiusura con partenza e conclusione a Piediluco con una riunione e premiazioni dopo aver visitato i centri dell’Amerino ed una sosta a Penna in Teverina. «Siamo riusciti – spiega Sandra Bonafede, presidente del Moto Club Maxi Moto Group – a realizzare questa VI° edizione che, grazie al patrocinio del Comune di Terni, darà modo alla cittadinanza ternana, che ama profondamente le due ruote di assistere all’arrivo dei partecipanti. È stato un duro lavoro, portato avanti tra tante incertezze, ma che grazie al prezioso staff del Moto Club, aglisSponsor che non ci hanno abbandonato, ai Borghi più Belli d’Italia sia a livello nazionale che dell’Umbria hanno sempre creduto in noi, ci vedrà ancora protagonisti di una delle più belle ‘vacanze in moto’ a livello nazionale». Alla cena di gala e solidarietà del 3 settembre parteciperanno i sindaci dei Borghi più belli dell’Umbria e Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione. Con loro anche alcuni rappresentanti del mondo dello sport.