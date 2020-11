X Factor: avanti Blind. Raton ai Melancholia «Siete la cosa più travolgente»

di Alessia Bragiola

Si registra ancora un doppio brillante successo per gli artisti umbri alla quarta puntata di X Factor 14. La doppia eliminazione è toccata alla squadra di Mika con Vergo, e al gruppo di Emma con Blue Phelix. Rimane quindi da solo, nel team degli Under Uomini, il giovane umbro 20 enne Franco Rujan, in arte Blind.

La sfida

Durante la prima manche, tutti i concorrenti si sono sfidati per conquistare l’accesso al quinto live show, in programma per il giovedì prossimo. Con il proprio inedito si è esibito Blind sulle note di ‘Cuore Nero’, con più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube in 3 settimane, e con il brano ‘Leon’ è seguita l’interpretazione del trio di Foligno, i Melancholia. Spazio alle cover nella seconda manche. Manuel Agnelli ha assegnato al gruppo umbro la storica canzone ‘Sweet Dreams (Are made of this)’ degli Eurythmics, mentre a Blind è stato affidato il brano ‘Per me è importante’ da Emma Marrone.

«C’era l’anima dietro»

Per il giovanissimo Blind, trapper perugino, niente auto-tune. Ha deciso di mettersi alla prova esibendosi con l’interpretazione del brano dei Tiromancino dal titolo ‘Per me è importante’ in cui ha deciso di non utilizzare filtri. La versione ufficiale del testo è stata rivista dalla sua penna, dando un’impronta personale e più identificativa, per poi ribattezzarla con il titolo ‘Bambino’. Non si sono fatti attendere i commenti dei giudici, a partire da Mika che senza giri di parole ha commentato: «Non è una canzone perfetta ma i tuoi occhi hanno raccontato qualcosa di vero».

«Una hit cult per i Melancholia»

Il trio di Foligno composta da Benedetta, Fabio e Filippo, della squadra di Manuel Agnelli, torna a scatenare il pubblico. Per la prima volta hanno presentato un classico della musica internazionale, ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’. La conferma di una splendida esibizione è direttamente arrivata da Hell Raton, che ha commentato: «Siete la cosa più travolgente di questo programma», anche Mika non ha potuto nascondere l’entusiasmo nelle sue parole: «Adoro i Melancholia, funzionano. Fabio e FIlippo sono una parte importante, si sente nel sound». Ora i concorrenti in gara sono sette. La competizione è ancora aperta e i nostri talenti umbri sono carichi più che mai. Il prossimo appuntamento di X Factor per la quinta serata è per giovedì 26 novembre su Sky Uno.