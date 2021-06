‘Zona bianca’: al ristorante niente limiti all’aperto

Niente più limiti nel numero di commensali a tavola all’aperto, al ristorante, in zona bianca: il Governo ha infatti accettato la proposta avanzata giovedì mattina dalla Conferenza delle Regioni, critica rispetto alle precisazioni che nei giorni scorsi erano arrivate dal ministero della salute. Questo, in maniera più prudente, aveva infatti chiarito che nei ristoranti il consumo sarebbe stato permesso ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Un’indicazione che ha creato non poche polemiche non solo tra cittadini e ristoratori, ma anche tra Regioni e parte dell’esecutivo.

I dettagli

Martedì, dunque, il dietrofront, dopo il tavolo tecnico a cui hanno partecipato, insieme alle Regioni, i ministeri della salute e degli affari regionali e dell’Istituto superiore di sanità. L’unica limitazione – secondo quanto riporta Repubblica – rimarrà al chiuso, dove potranno sedersi al ristorante non più di otto commensali (per le prime due settimane). In zona gialla rimane invece il limite dei quattro posti a sedere sia all’esterno che all’interno dei locali. Su questo punto la stessa Conferenza delle Regioni ne avrebbe però chiesto l’abolizione all’aperto. Non rimane che capire quando l’Umbria potrà diventare zona bianca: molto probabile che ciò avvenga lunedì 7 giugno, ma l’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì attraverso l’ordinanza firmata dal ministero Roberto Speranza.