Solo in 4 a tavola al ristorante anche in zona bianca

Nel giorno in cui riprendono anche al chiuso le consumazioni in bar e ristoranti, arriva martedì un’importanza precisazione da parte del ministero della salute sul numero di persone concesso a tavola, non solo nei luoghi pubblici ma anche in quelli privati. Non soltanto in zona gialla, ma anche in quella bianca – a cui l’Umbria aspira dal 7 giugno – nei ristoranti il consumo sarà permesso infatti ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Un aggiornamento che chiarisce le linee guida sulle riaperture, ribadendo la priorità del Dpcm approvato ad aprile e in vigore fino al 31 luglio. Anche per le visite ad amici o parenti – secondo quanto riporta Repubblica – resta in vigore il limite di quattro persone concesse, più eventuali figli minorenni.

