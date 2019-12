Albero tagliato ma nessuno lo porta via

Protesta a Terni, in via Di Vittorio, per il legname derivante dal taglio di un grosso pino, nei pressi dell’incrocio con via Turati, che da tempo ostruisce un cortile condominiale. «Toglie posti auto, ostruisce il passaggio dei pedoni e non è affatto decoroso come quadro, quello che ci troviamo di fronte ogni giorno», attaccano i residenti. Qualcuno si è fatto sentire in Comune: «Ma la risposta è che non ci sono i soldi per portare via il legname e i rami. Ad occhio e croce serviranno 500 euro, non ci pare questa gran cifra».

Condividi questo articolo su