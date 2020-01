Grifo, via Oddo: Cosmi si riprende il Perugia

Mentre il Perugia ufficializzava l’esonero di Massimo Oddo, Serse Cosmi metteva la firma più bella della sua vita, quella che sancisce il suo ritorno a Perugia, quasi 20 anni dopo la sua prima volta, da semi sconosciuto, e 15 anni dopo il suo burrascoso addio, dopo la sconfitta nello spareggio beffardo con la Fiorentina. La presentazione alle 11 di domenica. Sarà un gran giorno. Sarà il Cosmi day.

L’annuncio ufficiale

In pratica, dopo che Sky Sport aveva anticipato la notizia, la notizia si è propagata in un attimo e le bacheche social dei perugini si sono riempite con la foto del ‘santino’ Cosmi. Mancava solo l’annuncio ufficiale della società, diramato intorno alle 20.20 quando ormai tutti sapevano già tutto: «La società Perugia Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Serse Cosmi fino al 30 giugno 2020».

Cosmi, il ritorno

Serse Cosmi torna a casa dopo essere stato grande protagonista negli anni 2000 quando venne ingaggiato per la prima volta dalla squadra della sua città con cui ottenne: l’ottavo posto nella stagione 2001/02, la semifinale di Coppa Italia nel 2003 grazie all’eliminazione della Juventus nei quarti di finale e nello stesso anno la vittoria nella Coppa Intertoto che permise alla squadra di qualificarsi per la Coppa Uefa. La sua esperienza sulla panchina biancorossa si concluse nel 2004.

COSMI VIENE DALL’ESPERIENZA A VENEZIA

L’esonero di Oddo

Oddo, ufficialmente, è stato esonerato da allenatore del Perugia nella giornata di sabato, ma di fatto il suo allontanamento era cosa nota da giorni, da quando, dopo la partita col Venezia, erano emerse in modo così prorompente le voci su Colantuono. Nella nota ufficiale, «il club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera». Un incredibile scherzo del destino che a sostituirlo sia stato proprio Cosmi, considerando che le carriere dei due si sono già incrociate in modo fatale nella finale playoff persa dal Trapani di Cosmi contro il Pescara di Oddo.

L’abbraccio fra i due

Il bilancio di Oddo

Si conclude quindi con 7 vittorie, sei pareggi e 6 sconfitte il bilancio in campionato di Massimo Oddo. Non malvagio ma nemmeno esaltante come invece è stato in coppa Italia, dove sono arrivate solo vittorie, tanto che il Grifo si giocherà l’accesso ai quarti col Napoli il 14 gennaio al San Paolo. Uno score che non è bastato al tecnico abruzzese per rimanere in sella anche nel girone di ritorno. La sensazione è che, più che i risultati, paghi una gestione del gruppo schizofrenica, con l’accantonamento di Falcinelli e Melchiorri, e alcune dichiarazioni sopra le righe, che non sono piaciute alla società.

È andato via pure Ruggio

In attesa che arrivassero novità sull’esonero di Oddo, il Perugia si era separato pure da Elia “Ruggio” Rugini, il ragazzo che rappresentava i colori biancorossi nelle competizioni ufficiali al videogame; i cosiddetti esports. Cambierà squadra alla ricerca di una crescita professionale, tale è ormai l’importanza di queste discipline. Anche in questo settore, il club biancorosso si conferma sempre di più un trampolino di lancio per giovani talenti.