Ternana verso Potenza Prime sedute 2020

C’è chi ha già ufficializzato acquisti, la Reggina capolista, e chi sta chiamando in giro per capire se ci sono eventuali occasioni da cogliere, come la Ternana. I rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi dopo la mini pausa di qualche giorno per festeggiare il nuovo anno: domenica 12 gennaio c’è il confronto esterno a Potenza e di certo la seconda parte di stagione non può iniziare con una sconfitta in uno scontro diretto. Per ora tutto fermo a livello di mercato: tanti rumours, telefonate e poco di concreto al momento.

Doppia seduta

I ragazzi di Fabio Gallo si sono ritrovati in mattinata per un breve – circa un’ora – allenamento, per poi bissare nel pomeriggio. Assenti nella prima seduta Bergamelli, Proietti (poi rientrato nel pomeriggio), Salzano (influenza), Repossi (il 23enne è in uscita, in due anni di cartellino in mano a via della Bardesca è sceso in campo solo ad Ascoli in B) e Vantaggiato, in permesso: nessun volto nuovo né tantomeno partenze per il momento. Consueta presenza a bordo campo – si è ritirato dopo venti minuti, in loco anche il figlio – per il direttore sportivo Luca Leone.