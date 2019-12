Piscine dello Stadio, ladri in azione

Ladri in azione nella notte fra mercoledì e giovedì – in un orario compreso fra le 1.30 e le 2 – alle Piscine dello Stadio, a Terni. I malviventi si sono introdotti dalla parte posteriore dell’edificio, quella rivolta verso lo stadio, forzando prima un cancello e quindi la porta di ingresso del bar. Le attenzioni della banda si sono concentrate sulle casseforti presenti e il bottino del ‘colpo’ ammonterebbe a qualche migliaio di euro. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia di Stato, sul posto con la Scientifica. Le telecamere presenti presso la struttura sportiva potrebbero fornire spunti interessanti agli investigatori, per riuscire a risalire ai responsabili. «Si tratta probabilmente di una banda esperta – osserva il direttore generale di Stadium, Maurizio Frasconi – visto che è riuscita a superare i dispositivi di sicurezza più che presenti. Vediamo se le telecamere saranno in grado di fornire spunti utili. L’attività sportiva in ogni caso non ne ha risentito visto che è stata ripresa alle 9.30 di giovedì mattina, appena conclusi i rilievi della polizia».

