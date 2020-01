Sindaco aggredito: «Encomio agli agenti»

Un encomio agli operatori della polizia Locale che lo scorso 16 dicembre sono intervenuti in soccorso del sindaco di Amelia, Laura Pernazza, aggredita nella sede comunale da un 35enne originario di Como – poi denunciato dai carabinieri – e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A proporlo alla giunta amerina è stato il comandante del Corpo, Castellani, in ragione «dell’elevata professionalità» dimostrata dai colleghi che «agendo da soli con consapevole fermezza e prontezza di spirito, dando prova di notevole equilibrio nell’offrire un determinante contributo a garanzia della sicurezza e dell’incolumità del primo cittadino, sottraendolo ad eventuali ulteriori azioni criminose che l’aggressore avrebbe potuto mettere in atto, fornivano un importante supporto ai carabinieri, poi sopraggiunti, per l’individuazione del reo». La polizia Locale amerina, con un organico di cinque unità sulle sedici previste dalla vigente normativa regionale in materia, opera quotidianamente in condizioni di disagio per via della carenza di personale, ma riesce a comunque, grazie all’impegno di tutto il personale, a garantire un servizio efficace ed efficiente sia nel capoluogo che nelle nove frazioni.

