Spaccia in discoteca coca e ketamina: preso

L’arresto è scattato nella notte fra sabato e domenica in una discoteca del Folignate. In campo gli agenti del commissariato di Foligno, coordinati dal dirigente Bruno Antonini, in collaborazione con la ‘security’ del locale che ha tempestivamente segnalato la situazione. In manette c’è finito un 18enne italiano, già con precedenti di polizia nonostante la giovane età, sorpreso a spacciare droga nel locale. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 18 dosi fra cocaina e ketamina ed oltre 400 euro in contanti, provento dello spaccio. Il tutto è stato sequestro e il 18enne è stato tratto in arresto in flagrante.

Condividi questo articolo su