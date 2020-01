Terni, case popolari: sono 553 le domande

Superano quota 500 le domande inviate a palazzo Spada per il bando 2019 per gli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. L’iter era stato avviato lo scorso 2 settembre con scadenza per le richieste fissata ad inizio novembre: il Comune di Terni ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi.

553 domande

Chi ha commesso errori nel presentare domanda ha tempo fino al 18 gennaio per regolarizzarla, quindi la direzione welfare – entro il 3 febbraio – procederà con la verifica e l’eventuale accoglimento. Le richieste complessive sono 553: le ammesse al momento sono 424, le rimanenti 129 – per ora – sono fuori.