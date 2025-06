«Assicurare un’efficiente gestione dell’informazione turistica della città di Terni». Questo il «prestigioso obiettivo» che ha portato il Comune a optare per la ristampa della guida pocket ‘Terni in 3 giorni’ in versione tascabile, iniziativa già presa a suo tempo dall’esecutivo a guida Latini: c’è l’affidamento diretto ad una ditta lombarda.

Della realizzazione e della fornitura del prodotto se ne occupa infatti la Tonki srl di Chiari (Brescia) per un totale di poco superiore ai 12 mila euro grazie all’utilizzo dell’avanzo fondi vincolati legati all’imposta di soggiorno. Come detto non è la prima volta che accade: già tra fine 2020 e inizio 2021 il Comune si affidò alla Poligrafica San Faustino Spa di Castrezzato per la stessa ragione.