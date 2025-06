Sono 101 i candidati ad aver superato lo ‘scoglio’ della prova scritta del concorso del Conune di Terni per l’assunzione di 18 istruttori amministrativi-contabili, 3 dei quali a tempo indeterminato. La prova c’è stata martedì, ora gli step successivi.Le domande erano state ben 430, dopodiché – una consuetudine – ad essersi presentati sono stati in numero inferiore.

430 DOMANDE PER 18 POSTI DA ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI

A giocarsi i posti a disposizione restano coloro che hanno ottenuto almeno 21 di voto nella prova scritta, con in testa gli unici due candidati ad aver chiuso a quota 30. L’esito è stato pubblicato da palazzo Spada nella specifica pagina, così come le buste estratte. Un concorso che, rispetto a quanto scritto lo scorso 18 giugno, ha visto un doppio cambiamento nella commissione esaminatrice.

L’ESITO DELLA PROVA SCRITTA

Il 23 giugno, giorno precedente alla prova, la funzionaria con elevata qualificazione Simona Coccetta ha comunicato le dimissioni dall’incarico per motivi personali. Al suo posto è stata nominata la collega Manuela Schibeci che, in origine, doveva fungere da segretario verbalizzante. E di conseguenza è entrata per il ruolo Sharon Costantini. Poi la sorpresa: visionato l’elenco dei candidati, quest’ultima «ha rilevato una causa potenziale di conflitto d’interessi e quindi si è dichiarata impossibilitata ad espletare l’incarico». Inghippo risolto grazie alla funzionaria Sandra Proietti Divi, resasi disponibile. A firmare le varie modifiche la dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci.