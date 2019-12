Terni, camper cascata: botta e risposta

L’area per il parcheggio camper al belvedere inferiore della cascata delle Marmore e la troppa ‘libertà’. Un lettore di umbriaOn, già in passato attivo nel segnalare la problematica, torna a sottolineare «l’assurda situazione» che si viene a creare nell’area: focus sulla giornata di Santo Stefano. Con immediata smentita di chi gestisce il servizio: «Il 26 abbiamo incassato tutto».

LE ‘GRANE’ DEL PARCHEGGIO DELLA CASCATA

«Ecco come risparmiano»



Il cittadino mette in evidenza che «purtroppo la situazione è sempre la stessa rispetto a diversi mesi fa. Il parcheggio è sempre ‘free’, ossia aperto con le sbarre alzate tutto il giorno senza nessun tipo di controllo. Tanto meno senza videocamere, ma solo con semplici cartelli in cui si invitano i turisti ad andare a pagare nella biglietteria della cascata – aperta peraltro poche ore al giorno – con il risultato che quasi la totalità dei camperisti se ne va via senza pagare visto che con il passaparola ormai tutti conoscono il giochetto per risparmiare decine di euro».

I PROBLEMI DEL 2018

Il regalo e le tasse. La smentita



Alla base del discorso c’è un’altra questione: «Al di là del fatto del mancato pagamento del parcheggio, la cosa gravissima è che qualsiasi camper è libero di entrare, rifornirsi di acqua potabile e stare allacciato alla rete elettrica per intere giornate ed uscire per andar via in qualsiasi momento (generalmente ciò avviene la mattina presto) senza ovviamente pagare nulla. In un comune in dissesto finanziario possibile si continui a regalare acqua e corrente a tutti e tartassare i contribuenti ternani con le tasse?». Chieste delucidazioni sul tema, il gestore del servizio smentisce che il quadro sia questo: «Giovedì – Santo Stefano – abbiamo avuto 8-9 camper e abbiamo riscosso per tutti, mentre in precedenza durante il mese avevamo incassato circa venti euro per la presenza di pochi mezzi. Il pagamento c’è stato ed i camperisti sono corretti. Per quel che concerne la cassa automatica c’è un problema tecnico che esiste da tempo, ma ciò non significa che la sosta non venga pagata».