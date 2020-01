Terni, caos Tari 2014: nuovo sportello

Un nuovo punto informazioni e assistenza con l’attivazione di un collegamento diretto con le banche dati Asm: l’obiettivo è cercare di risolvere il caos venutosi a creare tra fine dicembre ed inizio gennaio in merito alla Tari 2014, con quasi 10 mila raccomandate inviate ai cittadini. Con numerosi problemi riscontrati.

Lo sportello – aperto dal lunedì al venerdì nella fascia 9-13 e il martedì dalle 15 alle 17 – si trova all’uffcio tributi a palazzo Pierfelici, accanto a palazzo Spada. A richiederlo è stato lo stesso Comune (l’accertamento è arrivato allo stesso assessore al bilancio Orlando Masselli), tempestato di richieste di delucidazioni dopo il trambusto creato dall’invio delle notifiche: «Si ricorda comunque – specificano da palazzo Spada – che per mettersi in regola con i pagamenti, ci sono 60 giorni di tempo dal momento in cui è stata ricevuta la raccomandata».

In merito ai problemi evidenziati nel corso delle ultime settimane, i cittadini possono farsi avanti anche inviando una mail all’indirizzo avvisi.tari2014.comune.terni@gmail.com: «Possibile allegare i documenti a supporto della propria richiesta, oltre ad un proprio recapito telefonico».