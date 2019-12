Terni, Clt e DiVittorio: «Non colpa nostra»

Un paio di giorni per pensarci e poi la nota di risposta. L’assessore allo sport Elena Proietti torna a parlare del problema impiantistica sportiva dopo l’annuncio del Circolo Lavoratori Terni post guaio di venerdì sera al palaDiVittorio: la società di Giovanni Scordo ha fatto presente che è pronta a ritirarsi dal campionato di serie B nazionale.

IL CLT E LA SERIE B A RISCHIO. IL ‘CASUS BELLI’

«Disguido? Errore della Federazione»



La 32enne sottolinea che « l’utilizzo degli impianti sportivi del comune di Terni è regolato da un calendario dove la priorità dell’occupazione è data ai campionati in corso. Se c’è stato un disguido al pala DiVittorio, come quello evidenziato dal Clt, non lo si deve ad un’inefficienza dell’amministrazione comunale ma ad un errore di comunicazione da parte della Federazione sportiva del calcio a 5 (nella nota originaria era indicata la Ternana, ndr) che ci ha fornito un calendario incompleto e mancante della data di campionato prevista venerdì 20 dicembre. L’assessorato che io rappresento è venuto incontro in tutti i modi alle esigenze legate agli allenamenti delle squadre del Clt e continuerà a farlo nei limiti delle esigenze dei campionati».

IL CALENDARIO APPROVATO A DICEMBRE PER LE PALESTRE

L’affondo: «Non può essere colpa nostra»



Una situazione che, evidentemente, inizia a pesare un bel po’ per l’assessore: «Adesso basta. Ho fatto i salti mortali per cercare di venire incontro a tutti: loro non hanno neanche fatto richiesta scritta nei termini, ma proprio per l’importanza della categoria in cui giocano il Comune, nella mia persona, gli ha concesso l’accesso al DiVittorio per le ore che avanzavano. A me dispiace che loro cedano il titolo sportivo, ma di certo la colpa non può essere del Comune per un’ora che non si sono potuti allenare. Tutto ciò è strumentale».

IL CALENDARIO APPROVATO PER IL PALADIVITTORIO: DOCUMENTO