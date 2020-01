Terni, question time: debutto neo assessori

Il 2019 della giunta Latini si era chiuso senza il classico appuntamento con il question-time a causa del ‘rimpasto’ bloccato. A distanza di due mesi – il più recente è datato 14 novembre – giovedì mattina a palazzo Spada tornerà il question time: tempo di debutto per due dei nuovi assessori nominati di recente dal sindaco, Leonardo Bordoni e Giovanna Scarcia.

RIMPASTO, L’EX ASSESSORE FRANCESCANGELI ATTACCA

Le tematiche

A ‘riposo’ lo stesso Latini, Fatale, Ceccotti e il terzo nuovo ingresso sancito il 30 dicembre, Cinzia Fabrizi. Nessuna interrogazione per loro. Per il neo assessore (urbanistica, viabilità e mobilità) Bordoni ci sarà da rispondere sull’area ex Edilstart di Maratta, l’alleggerimento-regolamento del traffico veicolare in via Mancini e le problematiche di via dell’Aquila.Unico intervento previsto per la Scarcia: per lei c’è il potenziamento della segnaletica che indica gli uffici della polizia Locale.

30 DICEMBRE, ECCO IL LATINI TER DOPO SETTIMANE DI STANDBY

Focus su palestre, villa Morandi e Santa Maria delle Grazie

Tra gli altri argomenti che saranno trattati – salvo assenze degli assessori coinvolti – c’è la chiesta di Santa Maria delle Grazie, villa Morandi (la casa a ridosso della cascata delle Marmore), la vulnerabilità sismica della scuola di Gabelletta, Campomicciolo, il parco di via Mola di Bernardo, l’elettrodotto Terni nord, i bagni de La Passeggiata e le palestre comunali.

«VOGLIAMO UN CONSIGLIO COMUNALE URGENTE PER LE PAROLE DELLA FRANCESCANGELI»