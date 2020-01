Terni, è tornata la ‘Befana del vigile’

È tornata anche quest’anno la ‘Befana del vigile’. Lunedì mattina gli agenti della polizia Locale di Terni hanno fatto visita alla ‘Casa del bambino’ donando ai dieci piccoli ospiti calze piene di dolciumi, giocattoli, gadget realizzati appositamente per l’evento ed un computer per i ragazzi più grandi.

Il gruppo sportivo polizia Locale Terni

L’iniziativa, promossa dal gruppo sportivo polizia Locale Terni, è stata possibile grazie al contributo degli agenti ed alla disponibilità dell’associazione ‘Nuova vita Onlus’ che gestisce la casa famiglia. Al momento della consegna dei doni erano presenti la comandante Gioconda Sassi e l’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia che ha dichiarato: «È questa la prima iniziativa organizzata dopo che la giunta comunale di Terni ha riconosciuto ufficialmente, nel novembre scorso, che le attività dello stesso sono finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione dell’immagine del Corpo e della città e costituiscono, quindi, attività di rappresentanza della medesima».

La ‘Befana del vigile’

Fino alla fine degli anni ‘60 era tradizione che nella giornata dell’Epifania, la cittadinanza, rispettosa delle regole, donasse cesti alimentari (oltre ai tradizionali panettoni e pandori si racconta anche di un cappone ancora vivo) a coloro che quelle regole facevano rispettare, per ringraziarli del servizio reso alla comunità intera. Questa era la ‘Befana del vigile’, usanza ormai scomparsa ma che, da alcuni anni, gli agenti stanno rivisitando in un’ottica nuova andandone ad invertire i fattori, donando calze e giocattoli ai bambini meno fortunati. Il presidente David Rugeri al termine dell’evento ha dichiarato: «Non solo sport ma anche servizio alla cittadinanza dopo il servizio, questo è il leitmotiv del gruppo sportivo polizia Locale. Nell’anno appena concluso sono state infatti numerose le iniziative in tal senso, oltre alla Befana ricordo un ‘Cuore per Anna’ ed lo screening tiroideo».