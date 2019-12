Terni, delocalizzazione mercato ortofrutta: approvato il bando

di S.F.

Che fine fanno i gestori del mercato ortofrutticolo al Foro Boario nell’ottica del procedimento per la realizzazione del palasport? Diverse volte se lo sono chiesti gli operatori coinvolti, lamentando l’incertezza generale anche in una specifica seduta congiunta di I° e III° commissione consiliare: il 31 dicembre è il termine ultimo per lo ‘sfratto’ e a pochi giorni dalla deadline a palazzo Spada è arrivato il semaforo verde per il bando.

Il trasferimento

I dettagli non sono ancora noti, ma c’è una certezza: il via libera legato al bando – non a caso a pochi giorni dalla fine dell’anno – per la concessione in uso e la gestione di cinque lotti è arrivato nella tarda mattinata di venerdì, a poche ore dallo svolgimento del consiglio comunale. Obiettivo? La delocalizzazione del mercato ortofrutticolo, atto propedeutico e necessario – le polemiche si trascinano da mesi tra confronti formali ed informali – per la realizzazione della struttura per mano della PalaTerni srl (Salc). Da ricordare che il nuovo mattatoio vedrà luce in strada di Tavernolo e l’architetto Piero Giorgini, neo dirigente ai lavori pubblici nonché Rup del palasport, ha fatto presente che il nuovo mercato sorgerà nella medesima area con accesso diverso. Gli attuali operatori (la demolizione al Foro Boario è a loro carico) potranno ovviamente partecipare, ma vogliono vederci chiaro: ad assisterli c’è anche un legale di ‘peso’ come Umberto Segarelli, già protagonista nella vicenda per l’ex mercato coperto.