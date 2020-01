Podismo a Terni, c’è la 37° ‘Corsa della befana

Edizione numero 37 in arrivo per la ‘Corsa della befana’, il primo appuntamento podistico dell’anno organizzato dall’Amatori Podistica Terni. Lunedì 6 gennaio la partenza alle 10 dagli spazi polifunzionali in via Irma Bandiera: si tratta di una manifestazione ludico-motoria di 4 e 10 chilometri con passaggio a San Valentino e, nel percorso lungo, Collescipoli.

Il traffico

Grande attenzione sarà data alla presenza dei bambini che saranno chiamati, alle 11, in una sorta di ‘gara’ con la befana, in un minipercorso all’interno degli spazi polifunzionali di Via Irma Bandiera. «Per questa manifestazione ludico motoria non competitiva – le parole di Luca Moriconi, presidente ApT – non si apporteranno modifiche alla circolazione, non è prevista la chiusura al traffico ed il partecipante è tenuto a rispettare le norme del codice della strada. Si ringrazia vivamente della collaborazione il Comune di Terni, la Croce Rossa Italiana che assicurerà il servizio sanitario, la polizia Locale che vigilerà lungo i percorsi ed i volontari dell’Amatori Podistica Terni». Iscrizione possibile presso la sede dell’Amatori Podistica in via Medici, sul sito www.amatoripodisticaterni.it o la mattina stessa.

Il divertimento

Come di consueto spazio alle animazioni del gruppo ‘Metamorfosi’ e alle premiazioni conclusive: giocattoli ai più piccoli, pacco alimentare ai partecipanti e, per concludere, un ristoro. La manifestazioni è la prima del concorso ‘Corrinsieme’ della Fiasp (Federazione italiana amatori sport Per tutti).