Terni, ‘piazzata’ a San Valentino: denunciata

Si è presentata – ubriaca – sotto l’abitazione dell’ex compagno con il chiaro intento di litigare. Per evitare scenate in mezzo alla strada, l’uomo l’ha fatta salire in casa ma la situazione è precipitata e alla fine è dovuta intervenire la polizia. Il fatto è accaduto martedì nella zona di San Valentino, a Terni.

L’intervento

La donna – una 41enne della Repubblica Dominicana con precedenti per resistenza, violenza, minacce e per reati di droga – alla fine è stata segnalata in prefettura per ubriachezza molesta ma pure denunciata a piede libero, visto che si è scagliata contro gli agenti intervenuti per riportare la calma. A chiamare il 113 è stato l’ex compagno e gli uomini della Volante sono riusciti a fatica a condurla in questura dove è stata visitata dagli operatori del 118. Ora dovrà chiarire anche la sua posizione in Italia visto che il permesso di soggiorno le è scaduto da tre anni ed è anche sprovvista di passaporto.

Terni sotto la lente

L’attività è stata condotta nell’ambito dei controlli ad ampio raggio messi in campo per tutta la giornata di martedì dalla polizia di Stato – non si sono verificati reati predatori – con il contributo anche del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e su disposizione del questore di Terni, Roberto Massucci.