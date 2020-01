Nessuna caduta o guai fisici, ma comunque un problema non di poco conto: non hanno ritrovato il sentiero per rientrare e dunque inevitabile difficoltà. È accaduto a due ragazzi nel pomeriggio di domenica che, avvisando in merito alla posizione attraverso le coordinate gps, hanno chiesto di essere aiutati sul monte della Croce (area nord della città): i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni si sono attivati poco prima delle 17 per il recupero.

