Terni, via Piave/Brenta 91enne in ospedale

Incidente stradale venerdì mattina poco dopo le ore 9 all’incrocio fra via Piave e viale Brenta, a Terni, in zona Città Giardino. L’impatto è stato fra un’autovettura Chrysler condotta da una donna di 67 anni – che procedeva lungo via Brenta in direzione Lungonera Savoia – ed una bici con in sella un uomo di 91 anni (N.E. le sue iniziali) che percorreva via Piave. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra e rimasto ferito, tanto da lasciare una vistosa pozza di sangue sulla carreggiata. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso del ‘Santa Maria’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per la gestione della viabilità ed i rilievi relativi al sinistro.

