Incendio nella casa, 82enne perde la vita

Tragedia all’alba di martedì 24 dicembre a Città di Castello (Perugia), in un’abitazione di via Ferrer, in zona La Tina. Una donna di 82 anni ha infatti perso la vita in seguito all’incendio scoppiato poco prima delle ore 5 nell’appartamento dove viveva. A lanciare l’allarme è stato un vicino e subito sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento tifernate, i carabinieri e gli operatori del 118. Per l’anziana, però, non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco – per cause in corso di accertamento – sarebbe stato un divano e da lì le fiamme si sarebbero propagate ad altri mobili. L’82enne è stata trovata senza vita all’interno del bagno e il fatto che uno dei rubinetti sia stato trovato aperto, con l’acqua che scorreva, lascia ipotizzare che si sarebbe accorta della situazione pericolo, cercando di spegnere il rogo. Purtroppo senza fare in tempo e, soprattutto, inalando il denso fumo sprigionatosi e che poi si sarebbe rivelato letale. Da quanto appreso la donna viveva nell’abitazione da sola, insieme al suo cagnolino che si è invece salvato dalle fiamme.

