Video – Ripresa Fere: colloqui e attesa

Condividi questo articolo su

















Niente pausa ‘lunga’ per la Ternana in occasione delle festività natalizie. I rossoverdi, tra i primi rumours di mercato e vari bilanci sul rendimento nel girone d’andata, si sono ritrovati sabato pomeriggio al ‘Taddei’ per la ripresa degli allenamenti: ci sarà un nuovo stop dal 31 dicembre e quindi ripresa definitiva durante la settimana iniziale del 2020 in vista della fondamentale sfida del 12 gennaio a Potenza. Da segnalare – in particolar modo – le assenze di Mattia Proietti, ancora in via di recupero dall’infortunio subito nel match in esterna con la Virtus Francavilla, ed Anthony Partipilo. Per gli altri ‘risveglio’ atletico e partitella in campo ridotto. Presenti il vicepresidente Paolo Tagliavento e il direttore sportivo Luca Leone: non è mancato un momento di confronto con il trainer di Bollate.

TERNANA, UN GIRONE D’ANDATA CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA. BANDECCHI: «NIENTE MERCATO»