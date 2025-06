Alla tradizionale conviviale di giugno, il Panathlon Club Terni ha celebrato come da tradizione i protagonisti dello sport cittadino, sottolineando non solo i risultati agonistici ma anche il valore umano e sociale dello sport praticato con passione ed etica.

Un applauso sentito ha accolto Irene Moretti, diciottenne ternana che si è laureata campionessa d’Italia 2025 di tennis tavolo under 19, sia a squadre che nel singolo. Un traguardo di altissimo livello, frutto di costanza e talento. Irene si allena al palazzetto ‘De Santis’ di Terni, anche se è tesserata per l’Asd TT Torino, e ha recentemente preso parte agli europei giovanili. A premiarla, tra gli altri, era presente il professor Mauro Esposito, preparatore atletico della Federazione nazionale, oltre ai suoi genitori.

A commuovere la platea è stata anche la storia di Greta Melchiorri, atleta ternana di 17 anni non vedente, che da due anni pratica l’arrampicata sportiva. Guidata con dedizione dal maestro Paolo Petasecca della palestra Free spirit, Greta ha conquistato un prestigioso secondo posto assoluto nella categoria B1 alla seconda tappa della coppa Italia, che si è svolta a Milano. La sua determinazione è stata accolta come esempio autentico di coraggio e amore per lo sport.

Un riconoscimento speciale è andato a Maurizio Merli, arbitro di pallavolo di livello Serie A, con un’esperienza che parte dal 1995 e l’ingresso nella massima categoria nel 2014. Spesso in coppia con l’altro ternano Fabio Toni, oggi a riposo, Merli ha festeggiato 30 anni di attività al servizio della pallavolo, ricevendo il plauso del Panathlon per la sua competenza e longevità.

Non è mancata, nella serata, l’ufficializzazione del ritorno della serie A di pallavolo a Terni dopo 45 anni, grazie all’impegno della nuova società Volley Terni Academy Unicusano. Il presidente Gianpiero Santini, socio del club, ha raccontato nei dettagli l’operazione sportiva che riporta Terni nella massima serie, rievocando i tempi del Circolo Rossoverde e del Maxime.

La conviviale è stata anche occasione per dare il benvenuto a tre nuovi soci: Francesco Giangiuli, Alessio Schiavo (presidente dell’Amatori podistica Terni) e Stefano Bittarelli. Tra gli ospiti d’onore, il presidente della società di nuoto sincronizzato Fabrizio Rossi, noto anche per la gestione di diversi impianti natatori (tra cui La Cupola), e lo storico esponente della pallacanestro ternana Enrico Sergnese.