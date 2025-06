Quando si dice ‘una bella azione’ e soprattutto carica di onestà. Un ragazzo di 16 anni ha trovato per terra un portafogli con documenti vari e denaro in contanti per 3.500 euro. Il giovane non ha esitato a consegnare il tutto ai carabinieri, che hanno rintracciato il possessore. L’uomo commosso, ha poi ricompensato il 16enne.

La vicenda è avvenuta a Marsciano dove un uomo di 71 anni si era accorto di avere perso il portafogli. Quindi si era presentato presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia dello smarrimento, oltre ai soldi c’erano anche i documenti personali e alcune carte di credito. Poche ore dopo, il ragazzo di 16 anni si è recato presso la stessa caserma, accompagnato dal padre, per consegnare il portafoglio ritrovato all’interno di un parcheggio situato nei pressi di un centro commerciale di Perugia.

Osservando i documenti contenuti, il giovane ha notato il Comune di residenza del proprietario e, con grande senso civico, ha deciso di portarlo direttamente ai carabinieri di Marsciano. Grazie a questo gesto, i militari dell’Arma sono riusciti in pochi minuti a rintracciare il legittimo il 71enne che aveva smarrito il portafogli, restituirgli l’intero contenuto. L’uomo, profondamente commosso e riconoscente per l’onestà dimostrata dal giovane e dalla sua famiglia, ha voluto premiarlo con una ricompensa in denaro.