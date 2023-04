‘1971 The Rock Opera’ sbarca a Marsciano

Serata speciale per gli amanti del rock: venerdì 28 aprile, alle ore 21.30 al teatro Concordia di Marsciano, andrà in scena ‘1971 The Rock Opera’. Dopo il successo ottenuto lo scorso 4 marzo al teatro ‘Secci’ di Terni, lo spettacolo teatrale e musicale va in scena in provincia di Perugia. Nove musicisti, insieme all’attore Stefano de Majo, ripercorreranno nell’evento ‘1971 The Rock Opera, l’anno che ha cambiato la storia del rock’, alcune delle tappe più importanti di questo straordinario percorso. Che tocca gruppi leggendari come Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, Pink Floyd, Who, PFM, Rolling Stones, Genesis, Black Sabbath, Le Orme. Lo spettacolo, tratto da un’idea di Paolo Scappiti, regista e coordinatore, è una vera e propria opera dedicata al rock e in particolare ‘all’anno d’oro’ 1971, in cui la musica rock diventa mito e leggenda, l’anno del grande suono delle chitarre Fender e dei castelli di Marshall, degli Hammond mastodontici e dei moog spaziali. Insieme ai musicisti, l’attore Stefano de Majo e la ballerina Chiara Pistecchia creeranno una narrazione sui più grandi protagonisti del genere. La musica sarà affidata ad Alberto Cipolla (voce e chitarra), Emanuele Cordeschi Bordera (voce e chitarra), Tonino Cuzzucoli (voce e chitarra), Andrea Dominici (voce e chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Michele Cricco (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gian Paolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria). L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione RicaRica di Marsciano.

