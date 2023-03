Terni: teatro pieno per il tributo ai giganti del rock

Sucesso pieno per lo spettacolo ‘1971 – L’anno che cambiò il rock’, andato in scena sabato sera in un teatro ‘Secci’ di Terni che ha fatto registrare il tutto esaurito (una cinquantina le persone rimaste all’esterno senza biglietto). Uno show che ha abbinato la grande musica dell’epoca d’oro del rock – con omaggi a gruppi e artisti leggendari – e la narrazione di un attore noto come Stefano de Majo. Un mix che il pubbico ha apprezzato a suon di applausi e commenti entusiasti sul web: gli ideatori dello show, non a caso, sono già al lavoro per ‘esportarlo’ nei teatri di fuori provincia e, probabilmente, anche nell’area archeologica di Carsulae, in uno scenario affascinante come pochi altri.

Di seguito i protagonisti della serata: ‘1971 – L’anno che cambiò il rock. L’anno in cui il Dio del rock mandò in orbita la musica’. Scritto e interpretato da Stefano de Majo, da un’idea di Paolo Scappiti (musicista e organizzatore). Alberto Cipolla (voce e chitarra), Emanuele Cordeschi Bordera (voce e chitarra), Tonino Cuzzucoli (voce e chitarra), Andrea Dominici (voce e chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Michele Cricco (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gian Paolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria), Chiara Pistecchia (danzatrice).

LE FOTO DI ROBERTO BERTOLLE