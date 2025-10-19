Un 44enne è morto domenica mattina – l’intervento dei vigili del fuoco di Foligno è delle ore 13.30 circa – nella frazione di Liè (Foligno) a seguito del ribaltamento del trattore che stava utilizzando in un terreno agricolo. Sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Con loro, i carabinieri della Compagnia di Foligno per gli accertamenti del caso.

Sempre i vigili del fuoco di Foligno riferiscono che l’uomo stava lavorava sul terreno di famiglia: non si tratta – specificano – di un incidente sul lavoro. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della procura della Repubblica di Spoleto, il personale del 115 ha recuperato il corpo del 44enne e, successivamente, il mezzo agricolo in quanto non è stato disposto alcun sequestro.