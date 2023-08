A Costano parte la 48° sagra della porchetta

Tutto pronto a Costano, frazione di Bastia Umbra, per la 48° edizione della sagra della porchetta. Dalle ore 17 si potrà accedere al chiosco della porchetta e al bar e la serata musicale sarà nel segno dell’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. L’evento durerà dieci giorni, fino al 27 agosto, all’insegna della musica e del buon mangiare.

Le specialità

Diverse le novità, a cominciare dal menu che è stato arricchito con diverse pietanze: c’è un nuovo antipasto, una bistecca di maiale e una torta al testo con prosciutto e pecorino. Ritorna a grande richiesta dopo anni di mancanza il ‘Tortello Quaranta’, un raviolo ripieno di porchetta. La novità assoluta di quest’anno è il pulledpork: arriva dal sud degli Stati Uniti ma ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, soprattutto fra gli amanti dello street food. Si tratta di una spalla di maiale sfilacciata dalla carne tenera e succulenta, condita con salsa barbecue e gustata in un panino. Non mancheranno la fantasia di bruschette, l’antipasto primavera, i fagioli e le cotiche come antipasti. Tra i primi ci sono le penne alla norcina, la polenta o gli gnocchi del porchettaio e come detto il ‘Tortello Quaranta’. Nei secondi piatti c’è la trippa di maiale con torta, la bistecca, la grigliata mista, lo stinco di maiale e, appunto, il pulledpork. La regina della festa rimane sempre la porchetta che è possibile gustarla dentro un semplice panino direttamente al chiosco, oppure a cena alla taverna.

La musica

Le altre orchestre spettacolo, dopo l’apertura con Rossella Ferrari, e i Casanova saranno l’orchestra Castellina Pasi (sabato 19 agosto), Daniela Cavanna (domenica 20 agosto), i Regina (lunedì 21 agosto), Sara & Sogno Mediterraneo (martedì 22 agosto), Malanotte (mercoledì 23 agosto), Omar Lambertini (giovedì 24 agosto), Nuovanta (venerdì 25 agosto, serata offerta dal Comune di Bastia Umbra), Renzo Bondi (sabato 26 agosto), orchestra spettacolo Alessio Alunno (domenica 27 agosto).