A Ferentillo il primo ‘Mercatino del baratto tra bambini e ragazzi’

Tutto pronto a Ferentillo per la prima edizione del ‘Mercatino del baratto tra bambini e ragazzi’ che si svolgerà domenica 4 luglio dalle 15 alle 19 ai giardini pubblici. L’evento, organizzato dal Festival del fantastico di Ferentillo, con il patrocinio del Comune e della pro loco, di Ferentillo punta a «promuovere la socializzazione e lo scambio di beni che possono così cominciare una nuova vita nelle mani di chi li riceverà e per diffondere la cultura del riuso e del riciclo».

L’appuntamento sarà poi ripetuto ogni prima domenica del mese

La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Per i bambini al di sotto dei 10 anni sarà richiesta la presenza di un genitore o di un adulto che ne faccia le veci. Per iscriversi e per avere una postazione, basterà recarsi sul luogo dell’evento almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio. Le iscrizioni verranno raccolte fino ad esaurimento posti, ma chiunque può portare oggetti da barattare anche senza avere una postazione: pupazzi zaini, cose sportive, videogiochi, libri, fumetti, carte, figurine. È assolutamente vietata la vendita. L’appuntamento sarà poi ripetuto ogni prima domenica del mese.