A Luca Pairetto il derby dell’Umbria

di G.G.

Sarà Luca Pairetto da Torino l’arbitro chiamato a dirigere il derby tra Perugia e Ternana di sabato prossimo (ricordiamo si giocherà sabato 18 febbraio alle ore 16.15). Suoi assistenti Alessio Berti e Niccolò Pagliardini. Quarto uomo sarà invece Adalberto Fiero proveniente, a differenza degli altri, appartenenti alla Can di A e B, dalla CAN di serie C. A completare gli ufficiali di gara al Var sarà impegnato l’esperto Paolo Mazzoleni mentre l’assistente al Var sarà Salvatore Longo.

Chi è

Figlio d’arte, suo padre è Pierluigi Pairetto (già arbitro internazionale e poi designatore ai tempi di Calciopoli), Luca, classe 1984, è anch’egli, dal primo gennaio 2022, arbitro internazionale. 102 le partite dirette finora in serie A, 91 quelle in serie B. Ben nove i precedenti con la Ternana, uno dei quali decisamente poco ‘confortante’ per i tifosi rossoverdi. È stato infatti l’arbitro del derby del 05 Marzo 2016, sempre in serie B, terminato con il punteggio di uno a zero per la formazione biancorossa. Curiosità: in quel derby l’unico calciatore della Ternana ancor oggi in rossoverde è Cesar Falletti. Il bilancio degli incontri con Luca Pairetto arbitro delle Fere parla di cinque vittorie (2 in casa e 3 fuori), un pareggio e tre sconfitte (1 in casa e 2 fuori).