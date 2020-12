«A Natale dona ciò che non costa nulla»

Che sia davvero un Natale all’insegna della solidarietà. Così la Croce Rossa Italiana comitato di Terni, attraverso il Gruppo donatori di San Gemini, promuove la donazione del sangue sotto le festività natalizie. «È un regalo che non costa niente – spiega il responsabile del Gruppo dei donatori CRI – ma che ha un valore umano che non ha prezzo. Soprattutto in un momento così particolare e difficile come quello che stiamo vivendo negli ultimi mesi. La donazione del sangue – ricorda il responsabile – è fatta in totale sicurezza e non presenta rischi di esposizione al Covid-19, quindi cerchiamo di dare un senso veramente profondo a queste festività».

