Il nome è indicativo, ‘Grotta dei Ternani’. Il motivo è semplice: si tratta di un’area scoperta da speleologi umbri nel 1979 e si sviluppa per oltre un chilometro. Se ne parla perché ha debuttato una mostra fotografica a Palinuro – dove si trova – per farla conoscere.

LA GROTTA DEI TERNANI (VIDEO SET TV)

In terra campana – siamo nel Cilento – viene definita uno dei suoi gioielli meno noti della zona. La mostra ha debuttato ieri, 18 luglio, all’hotel La Torre e resterà aperta fino al 27 febbraio: il focus è sulla cavità più estesa dell’area di Capo Palinuro e le foto portano la firma del gruppo specializzato uPix. «La Grotta dei Ternani, scoperta nel 1979 da speleologi umbri, si sviluppa per oltre un chilometro in ambienti aerei e percorribili a piedi, seppur accessibile soltanto dal mare», sottolinea l’emittente Set Tv.