A piedi sui binari per andare a Narni Scalo: salvato e denunciato

Stava camminando lungo i binari della ferrovia Terni-Roma, all’interno della galleria ‘San Casciano’ tra le stazioni di Nera Montoro e Narni/Amelia. Ad accorgersi di lui, giovedì mattina intorno alle ore 8.30, è stato il macchinista di un treno merci in transito che ha subito segnalato l’accaduto alle autorità.

Salvato e denunciato

Dopo l’interruzione della circolazione ferroviaria, gli agenti della Polfer di Terni si sono portati sul posto ed hanno intercettato l’uomo, evitando per lui un rischio enorme. Si tratta di un cittadino straniero 30enne di origini africane e residente a Terni che, dopo essere stato messo al sicuro, si è preso una denuncia per interruzione di servizio pubblico (in seguito all’accaduto si sono verificati ritardi sulla linea Roma-Ancona) e sanzionato – 500 euro – per accesso in area vietata.

La spiegazione

Alla polizia l’uomo ha spiegato di essere partito dalla zona di Montoro/San Liberato e di essersi incamminato, seguendo i binari, verso la stazione ferroviaria di Narni Scalo per prendere il primo treno utile per Roma, dove si sarebbe dovuto recare per ragioni di lavoro.