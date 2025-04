Si è svolta domenica 6 aprile un’esercitazione di protezione civile organizzata dall’associazione ‘La Rocca di Poggio-OdV’ di Poggio di Otricoli (Terni). L’evento era compreso fra le varie iniziative messe in piedi per festeggiare i 25 anni di vita dell’associazione stessa.

All’esercitazione hanno preso parte circa 50 volontari appartenenti alle organizzazioni di protezione civile locali e dei comuni limitrofi. Erano presenti i gruppi comunali di Calvi dell’Umbria e di Narni ‘Claudi Baroni’, l’Associazione nazionale carabinieri sezione di Otricoli ‘Fulvio Sbarretti’, la Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Terni.

Sono state simulate una ricerca di persona dispersa nei boschi circostanti Poggio di Otricoli e l’allestimento di una piccola tendopoli per ospitare volontari e cittadini in situazioni emergenziali. Presso l’edificio ex scuola elementare, sede dell’associazione ‘La Rocca di Poggio-OdV’, sono state improntate una cucina da campo e mensa con le quali alcuni volontari hanno preparato i pasti distribuiti a tutti gli intervenuti.

La mattinata è stata caratterizzata anche dall’intervento alcuni rappresentanti delle istituzioni. Hanno portato il loro saluto i sindaci di Calvi dell’Umbria Guido Grillini, di Otricoli Antonio Liberati e l’assessore alla Protezione civile del Comune di Narni Marco Mercuri. Sono intervenuti anche funzionari tecnici in rappresentanza di Anci Umbria Prociv e del Servizio di protezione civile della Regione Umbria.

Il presidente della ‘Rocca di Poggio-OdV’, Giuseppe Grifoni, ha ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno profuso nel corso dell’evento che, seppur trattandosi di una simulazione, ha dimostrato lo spirito di solidarietà e amicizia proprio dei volontari di protezione civile.

LE FOTO