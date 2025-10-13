Grande partecipazione sabato 11 ottobre, presso la struttura della Casa del pellegrino a Collevalenza (Todi), per il corso Lions Cot (Club officer training) sotto la guida dei formatori Cesare Cesarini e Deanna Mannaioli, con l’organizzazione del presidente di zona Stefano Stellati.

Il corso, che visto la partecipazione di soci provenienti da tutta l’Umbria, nasce dalla necessità di supportare al meglio l’azione dei Club Lions, offrendo loro la possibilità di arricchire la preparazione dei propri officer e dei soci sui temi propri di Lions International. Tutto ciò attraverso il significato di leadership in un’associazione di servizio, cosa significhi essere membro di Lions International e quali sono gli obiettivi di crescita, cosa significhi oggi parlare, progettare e costruire il servizio verso coloro che vivono nel bisogno.

Al termine della mattinata di lavoro, sia i formatori Cesarini che Mannaioli che il presidente Stellati sono rimasti molto soddisfatti ed hanno apprezzato i complimenti dei partecipamenti che rappresentano un segnale che l’attività dei Lions è un sostegno fondamentale alla comunità.

