Si è conclusa con successo la prima edizione delle finali regionali delle competizioni sportive scolastiche dedicate al tag rugby, ospitate martedì 6 giugno a Terni, presso gli impianti sportivi di via Sabotino della Ternana Calcio, e organizzate in collaborazione con la Ternana Rugby.

Alla manifestazione hanno preso parte 176 studenti in rappresentanza di 11 istituti scolastici umbri, suddivisi in quattro categorie: Allieve e Allievi (studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado) e Cadette e Cadetti (secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado). Le partite sono state arbitrate da Alessandro Ruta ed Elia Maffucci. A premiare i vincitori sono stati Mauro Esposito (Ufficio scolastico regionale dell’Umbria), Cristina Finistauri (Sport & Salute) ed Egiziano Polenzani, recentemente riconfermato alla guida della delegazione umbra per il quadriennio olimpico 2025-2028.

I vincitori delle quattro categorie – Allieve: 1° liceo ‘Marconi’ di Foligno; 2° Iis ‘da Vinci’ di Umbertide, 3° convitto nazionale ‘Principe di Napoli’ di Assisi. Allievi: 1° Itt ‘Da Vinci’ di Foligno, 2° Itt ‘Allievi-Sangallo’ di Terni, 3° Iis ‘Da Vinci’ di Umbertide. Cadette: 1° Ic ‘Ferraris’ di Spello, 2° Ic ‘Bonfigli’ di Corciano, 3° Ic ‘Marconi’ di Terni. Cadetti: 1° Ic Todi-Massa Martana, 2° Ic ‘Marconi’ di Terni, 3° Ic Foligno 1.

Il percorso delle finali è stato preceduto da una fase distrettuale, che si è svolta il 18 marzo, e da una interdistrettuale, il 15 aprile. Il coordinamento dell’intero progetto è stato curato da Stefano Cardinali, responsabile per la promozione e partecipazione Fir in Umbria, e Lorenzo Bertinelli dell’Ufficio educazione fisica dell’Ufficio scolastico regionale. «Sono stati 260 gli studenti coinvolti in tutto il percorso, provenienti da 21 istituti», ha detto Cardinali. «Un risultato che testimonia il lavoro corale dei Club umbri di rugby, degli insegnanti e del gruppo tecnico guidato da Alessandro Speziali. Il progetto, nato solo tre anni fa, ha dimostrato di avere grande potenziale di crescita».