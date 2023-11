A Terni apre una nuova ludoteca gratuita per bambini dai 6 agli 11 anni

LE IMMAGINI

Il progetto ‘Spazi-α. Continuità e territorialità nei servizi educativi extra-scolastici’, finanziato dalla Fondazione Carit attraverso il bando ‘welfare di comunità 2022’, si arricchisce con l’apertura di una ludoteca a Terni, presso i locali della scuola primaria ‘Vittorio Veneto’ che storicamente hanno sempre ospitato attività similari rivolte a bambini e ragazzi. Già attivo nei territori di Narni e Stroncone con due analoghi luoghi di aggregazione gratuiti e numerosi eventi dedicati ai più giovani, Spazi-α completa così il programma di interventi strutturati rivolti alle famiglie e ai minori. La ludoteca aprirà lunedì 20 novembre e resterà attiva fino alla fine dell’anno scolastico, rispettando tre aperture settimanali pomeridiane: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30. Il servizio, completamente gratuito, è rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni che, affiancati da educatori e operatori, potranno partecipare a numerose attività educative e ricreative, laboratori di arte, letture, sessioni di studio. «L’aver deciso di far coincidere la data di apertura della ludoteca con la Giornata mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine – spiega lo staff educativo della cooperativa E.Di.T. – ci è sembrato particolarmente interessante per sottolineare la necessità di risposte concrete ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli. L’opportunità che offre un luogo di socializzazione gestito da educatori e operatori specializzati e con esperienza, nonché la gratuità della partecipazione, consente un intervento trasversale e capace di incidere positivamente sul territorio. La condivisione degli obiettivi con i partner di progetto e il sostegno del Comune di Terni, che ha sposato l’iniziativa permettendone anche un apliamento temporale che si attuerà nel prossimo futuro, garantiscono inoltre continuità di intervento e capacità di monitoraggio dei bisogni dell’utenza, grazie ad un puntuale lavoro sul campo». Per partecipare alle attività presso la ludoteca di Terni è necessario richiedere il modulo di iscrizione contattando la cooperativa E.Di.T. al 338.7464637 o scrivendo a [email protected]. Il modulo può essere compilato anche presso i locali della ludoteca, in via della Caserma 17 a Terni.