A Terni grande affluenza per l’Oral cancer day 2024: visitate 265 persone

Ottima risposta da parte della cittadinanza in occasione dell’Oral cancer day: 265 le visite del cavo orale che sono state effettuate sabato 11 maggio in piazza San Francesco a Terni, nel corso dell’evento nazionale di prevenzione delle patologie del cavo orale promossa dall’associazione nazionale dentisti italiani. Check-up gratuiti eseguiti dai dentisti di Andi sezione di Terni, grazie anche alla disponibilità dei medici dell’associazione Misericordia di Terni che ha fornito i volontari e i mezzi nel quali sono stati effettuati i controlli.

«Diagnosi precoce e prevenzione garantiscono uno standard di sopravvivenza dell’80%»

«Un’iniziativa importante – spiega il dottor Santino Rizzo, presidente della Misericordia di Terni – che dà la possibilità di scoprire delle lesioni che sono asintomatiche e fa capire quanto sia utile effettuare screening di prevenzione per intercettare precocemente l’esordio di una eventuale patologia e individuare le soluzioni più tempestive e meno invasive possibili per la salute fisica e psicologia del paziente. La prevenzione è la nuova medicina. Noi della Misericordia ci facciamo carico di poter dar con i nostri mezzi l’aiuto e il supporto a chi si mette a disposizione della propria città». Roberto Pecci, presidente di Andi di Terni, sottolinea invece che «la diagnosi precoce e la prevenzione garantiscono uno standard di sopravvivenza dell’80% e consentono interventi terapeutici mediamente poco invasivi. Attualmente le diagnosi di carcinoma orale sono 9 mila l’anno e di queste c’è una mortalità a 5 anni che è del 35%. Il dato più allarmante è che parliamo di lesioni carcerose nel cavo orale, quindi in un distretto anatomico facilmente ispezionabile dove le lesioni, anche al loro stadio iniziale, sono evidenziabili in modo non invasivo. Come Andi consigliamo almeno una volta all’anno alle persone di effettuare un controllo dal dentista, anche se non si ha dolore o carie o altre problematiche. Bisogna diffondere costantemente e in modo più capillare l’importanza della prevenzione per aumentare il numero di casi diagnosticati precocemente e ridurre significativamente la mortalità».

LE FOTO