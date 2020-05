A Terni nuovi alberi grazie alla Fondazione

La Fondazione Carit ha assegnato 60 mila euro al Comune di Terni che, in sinergia con l’Agenzia forestale regionale, sta realizzando il progetto ‘Terni Verde 2018-2023’. Si tratta di una nuova strategia locale per il verde urbano, messa in atto con un’importante attività di piantumazione per la riconnessione ecologica e ambientale dei viali urbani. Gli alberi acquistati con il contributo della Fondazione sono stati piantumati in via Piave, via Mazzini, viale Cesare Battisti, viale dello Stadio, viale Aleardi e via Mozzoni. «Mitigare l’inquinamento atmosferico, ridurre le emissioni climalteranti, favorire la regolazione termica, incrementare la biodiversità e, non meno importante, miglioramento il paesaggio urbano attraverso il valore estetico degli spazi verdi – spiegano da palazzo Montani Leoni – sono gli obiettivi ambiziosi che si auspicano tutti i soggetti intervenuti a favore di questo progetto, dai singoli cittadini, che hanno donato anche un solo albero, alle istituzioni come la Fondazione».

