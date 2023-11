A Terni ritorna l’appuntamento con la moda de ‘LaTitta’

Pubbliredazionale

A grande richiesta torna, da venerdì 1° a domenica 3 dicembre, il temporary outlet factory store de ‘LaTitta’, il brand ternano per bambini da 0 a 10 anni. Proponendo capi speciali e caratterizzati da qualità & design, il brand è ispirato ad ogni mamma che vuole vestire il proprio bambino con amore e cura, senza trascurare lo stile e la comodità. Design, attenzione ai dettagli, studio dei materiali e dei colori rendono i capi ricchi di stile e personalità e diventano gli elementi principali del brand: il mood è Easy&Chic, con look intercambiabili, comodi e unici nel suo stile completamente Made in Italy. La collezione autunno inverno 23/24, in esclusiva nel temporary di via Goldoni 8 a prezzi di fabbrica, è ispirata alla semplicità ed alla bellezza della natura della verde Umbria, con colori che rievocano le cromie dei boschi, delle cascate e dei frutti della nostra terra e che rendono i capi unici e ricchi di personalità. Capi fatti con amore, che possono essere scelti e combinati tra loro da ogni mamma, per mamme che amano i loro figli e che nei capi ricercano lo stesso amore. Con LaTitta ogni mamma è libera di scegliere, ogni bimbo è ‘libero di crescere’.