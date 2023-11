Da Terni alla Cina per vestire mamme e bambini

Una è una stilista, l’altra un’imprenditrice. Entrambe ternane, si sono ‘lanciate’ in una nuova esperienza imprenditoriale che – da Firenze a Parigi, passando per Shanghai e New York – ha obiettivi ambiziosi, pur volendo mantenere il legame con il territorio. Consuelo Pinoca e Federica Franceschini sono le fondatrici di LaTitta, brand di abbigliamento per bambini pronto a promuovere sul mercato la sua terza collezione autunno/inverno 2024-2025, dopo aver già ‘debuttato’ nelle principali fiere di settore.

L’idea e gli obiettivi

«Il progetto è nato quasi due anni fa, Consuelo era già molto conosciuta nel settore essendo stata la fondatrice del brand Le Petit Coco» racconta Federica, a sua volta fondatrice di IctPromotion, azienda ternana da 30 milioni di fatturato e un centinaio di dipendenti, specializzata nell’ideazione e nella realizzazione di campagne di promozione e fidelizzazione per prodotti di largo consumo, dalla Coca Cola alla Danone, da Procter&Gamble a Michelin Italia. «Ci piaceva l’idea di creare dei capi che fossero riconoscibili per la cura del dettaglio, lo studio dei materiali e dei colori – prosegue -, con uno stile che possiamo definire easy&chic. Così abbiamo dato vita alla prima collezione che abbiamo già presentato alle principali fiere di settore, come il Pitti Bimbo a Firenze e il PlayTime di Parigi. I capi sono presenti in oltre quaranta tra i migliori negozi di tutta Italia oltre ad una ventina di negozi tra Europa, Cina e Stati Uniti». A partire dalla fine della prossima estate LaTitta sarà inoltre anche in middle east: Consuelo e Federica guardano con grande con grande interesse all’est asiatico. «Una grande opportunità visto il suo vastissimo mercato. L’idea dell’internazionalizzazione ci piace molto e ci auguriamo possa portare a una crescita significativa del nostro brand anche in altri Paesi».

Il sogno ternano

Proprietaria del marchio LaTitta è la Effeci srl (dalle iniziali delle due fondatrici) che ha sede in strada dei Confini, nello stesso edificio della IctPromotion. «Al momento produciamo in laboratori anche vicini localizzati a Cesena e sul territorio ternano, dove abbiamo avviato una significativa collaborazione con una piccola sartoria – spiega Federica. Il sogno è poter creare in loco, sempre nel ternano, una filiera della manifattura. Per un progetto del genere, portando qui tutta la produzione, ci vorrà però tempo: per ora siamo al nostro anno zero e procediamo step by step. Ma il legame con Terni e con l’Umbria è riconoscibile anche nella scelta dei colori della collezione, che prendono spunto dalla natura e dai boschi della nostra verde regione, oltre che dai richiami presenti sui social de LaTitta». Intanto, per far conoscere anche a mamme e bimbi ternani le proprie fatiche, Consuelo Pinoca e Federica Franceschini hanno organizzato per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre la loro prima vendita nel temporary store allestito in centro a Terni, in via Goldoni 8.