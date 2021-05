A Terni Salvini ‘cavalca’ la ripartenza

L’inaugurazione della nuova sede della Lega Terni in Galleria del Corso, l’incontro con il sindaco Latini, i parlamentari e gli amministratori ternani leghisti, la visita in Fondazione Carit, poi la Treofan e un passaggio con rappresentanti dei lavoratori di Ast. Il tutto condito quasi sempre dai classici selfie a cui non si sottrae mai. Mattinata ternana per il segretario della Lega, Matteo Salvini, che in conferenza stampa ha toccato temi nazionali e anche locali. Con un comune denominatore, quello della ‘ripartenza’ politica, sociale ed economica. Da leader ‘di lotta e di governo’ qual è in questa fase.

Nuovo ospedale Terni: «Critiche da chi in 50 anni non ha fatto nulla»

«Il sindaco Latini – ha detto Salvini – ha preso in mano lo sfacelo lasciato dalla sinistra ed ora sta cambiando il volto della città a suon di opere pubbliche, come il nuovo palasport e il progetto del nuovo ospedale. Dalla sinistra vedo critiche isteriche, tipiche di chi in 50 anni non ha fatto nulla ed ora sta a guardare gli altri che realizzano cose concrete. Chiedono cosa ci facciano i privati nella gestione dei servizi ospedalieri. Di certo il futuro ospedale di Terni non lo gestirà la Lega ma professionisti capaci e qualificati: in passato la gestione pubblica, invece, era quella del ‘partito’. Con noi non sarà così. Piuttosto, il pubblico deve fare bene ciò che sa fare e lo stesso deve fare il privato che, se aggiunge i suoi soldi, è benvenuto. Basta con questa mentalità statalista e funzionale ad un ‘sistema’ che qui abbiamo scardinato».

Siderurgia: «Si estenda la golden power»

Sul tema della siderurgia e quindi dell’acciaieria di Terni, Matteo Salvini ha invocato nuovamente «l’estensione della golden power, ovvero stop all’ingresso di aziende straniere: l’Italia, come potenzia industriale, non può svendere il proprio acciaio finendo per dipendere da altri. Il Covid insegna. L’acciaio è cruciale per il sistema produttivo nazionale. L’esempio della Treofan, poi, è chiarissimo: 130 famiglie devono fare i conti con le macerie lasciate da ‘squali’ venuti qui solo per spolpare l’osso. A loro garantiremo lavoro e impegno, come Lega».

«Riaprire, lavorare»

Salvini cavalca poi la ripartenza: «Nel prossimo consiglio dei ministri porteremo la richiesta di poter ripartire e lavorare, con cautela ma eliminando tutta una serie di vincoli che oggi ‘strozzano’ cittadini e imprese. Guardo al ‘modello Madrid’, dove i cittadini hanno votato, facendo stravincere la governatrice di centrodestra e popolare che dal giugno del 2020 ha tenuto aperte tutte le attività commerciali fino alle 23. Non c’è stata ‘l’invasione delle cavallette’, ma una situazione sanitaria difficile come altrove, come qui in Italia. Da noi i dati migliorano da settimane e solo un pregiudizio ideologico può tenere chiusi in casa gli italiani».

Terni, il nuovo stadio e la clinica

Sul tema locale stadio-clinica di Bandecchi, a Terni, il segretario federale della Lega ha detto che «per ora mi porto a casa il nuovo ospedale, le strutture ricettive e sportive. Il Covid, certo, qualcosa lo ha rallentato anche qui, ma io vorrei un’Italia che ‘scava e costruisce’. Vorrei cantieri e lavori pubblici ovunque. Ci sono altri, come i 5 Stelle, che non vorrebbero toccare nulla, pensando ancora alla ‘decrescita felice’. A Terni di ‘decrescita infelice’ ne abbiamo vista sin troppa». Sul punto il segretario regionale Virginio Caparvi ha spiegato che «la giunta Tesei è favorevole ad ogni opera che arricchisca la città, come il nuovo stadio. Se c’è un’iniziativa privata, serve il raccordo con la componente pubblica e ciò ha i suoi tempi. Non si può fare come le opposizioni che vanno avanti a strappi e mozioni, forzando la mano. Questo zelo è quantomeno sospetto dopo mezzo secolo di immobilismo». A fare gli onori di casa in Galleria del Corso, oltre Caparvi, c’erano il responsabile provinciale Nico Nunzi, il sindaco di Polino – transitato alla Lega e ‘lanciato’ verso le elezioni provinciali – Remigio Venanzi, parlamentari e amministratori ‘verdi’. Una delle sale della nuova sede – è stato detto – su proposta del consigliere comunale Devid Maggiora verrà intitolata alla memoria del militante Massimiliano Moscioni, il ‘Socio Max’, scomparso lo scorso febbraio ad appena 50 anni. Nel corso della presentazione, oltre l’annuncio di 4 nuove sedi territoriali fra Orvieto, Narni, Amelia e Ferentillo, è partita la ‘frecciata’ del segretario Caparvi al Pd: «Noi pensiamo ai cittadini e loro come primo gesto di ripartenza, hanno fatto i congressi. Peraltro senza rischiare assembramenti visti i numeri…». Il referente provinciale Nunzi ha ringraziato chi lo ha preceduto – Barbara Saltamartini – accogliendo Venanzi nella ‘squadra’ leghista: «E prossimamente arriveranno anche altri amministratori». Sulla nuova sede, «sarà aperta a tutti e sarà anche luogo di incontro fra i nostri amministratori e i cittadini: stiamo definendo nel dettaglio modalità e date di questa iniziativa a cui teniamo molto».Venanzi, sindaco del comue più piccolo della provincia, ha spiegato così il suo ingresso nella Lega: «C’è la ‘cultura del fare’, c’è voglia di stare accanto alle persone. A Terni, città del lavoro per eccellenza, questa dedizione al lavoro forse era venuta meno, frenata dall’assistenzialismo. Che poi Salvini venga qui costatemente, quando altri parlamentari li vedevamo solo il giorno prima delle elezioni, la dice lunga sulla vicinanza che la Lega esprime sui territori e fra la gente».

La Fondazione Carit: «Visita di cortesia»

Sull’incontro tenutosi poco dopo le ore 12 in Fondazione, con Salvini accompagnato dal membro del comitato di indirizzo Leonardo Fausti, palazzo Montani Leoni ha diffuso una nota: «Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Luigi Carlini, ha ricevuto in visita di cortesia nella sede della Fondazione il leader della Lega, senatore Matteo Salvini, accompagnato dal sindaco di Terni, Leonardo Latini. Il presidente Carlini, affiancato dal vicepresidente Massimo Valigi, ha guidato gli ospiti nella visita di palazzo Montani Leoni e illustrato la ricca pinacoteca della Fondazione». «È con piacere – afferma Luigi Carlini – che ho accolto in visita di cortesia il leader della Lega e il sindaco Latini. Il Comune di Terni, come è noto, fa parte dei soci stabili e designa suoi rappresentanti in seno al comitato di indirizzo. La Fondazione apre le sue porte a tutti i visitatori, come è nella natura e nello statuto di Carit. Le nostre radici sono saldamente ancorate al territorio e questo fatto ci dispone all’apertura verso ogni interlocuzione politica, sociale ed economica. La cura del territorio e la sua valorizzazione, al pari del nostro impegno sociale, sono per noi valori fondamentali e stella polare della nostra missione».

L’appello del Cctc a Salvini

Durante il passaggio a palazzo Spada, Salvini ha anche incontrato i rappresentanti del Centro coordinamento Ternana Clubs che hanno poi diffuso una nota: «Luciano Nevi e Fabio Biscetti, presidente e responsabile delle relazioni esterne del Cctc, anche in rappresentanza del comitato di raccolta firme a sostegno dei progetti del nuovo ospedale, nuova sede Usl, nuovo stadio/clinica, presente il sindaco di Terni e grazie alla sua intercessione, hanno incontrato il senatore Matteo Salvini a cui sono state fatte presenti le pressanti aspettative rispetto alle sopracitate questioni, unitamente alle speranze, ma anche ai timori, che queste possano trovare giusto accoglimento. È stato consegnato un dettagliato promemoria e chiesto un suo autorevole intervento teso a sensibilizzare in modo adeguato e forte i vertici della Regione Umbria (presidente Tesei, assessori competenti Coletto, Melasecche) in merito alle più che sacrosante rivendicazioni di un territorio da sempre sfavorito dalle scelte di palazzo Cesaroni. Ringraziamo il coordinatore provinciale della Lega Nico Nunzi ed il consigliere comunale Federico Brizi per aver reso possibile ciò. Terni – afferma il Cctc – merita e aspetta da troppo tempo di veder riconosciute le proprie più che legittime prerogative e chiede solo, ma mai fermamente come stavolta, pari dignità rispetto a tutte le altre città umbre. È a parer nostro questa l’occasione ed il modo concreto di tenere fede ad impegni presi in tal senso in campagna elettorale dalla governatrice con questa città. Insieme a tutti i ternani restiamo vigili ed attenti perché solo i fatti potranno dare riscontro all’impegno profuso da tantissime persone che si stanno adoperando mosse solo ed esclusivamente dal bene per Terni ed il suo territorio».