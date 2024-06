A Terni un convegno sulla progettazione antincendio di un’attività scolastica

Promosso dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Terni, in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’Inail ed il Consiglio nazionale degli ingegneri, venerdì mattina si è svolto il convegno dal tema ‘Progettazione antincendio di un’attività scolastica. L’utilizzo consapevole delle soluzioni alternative: un caso studio dei quaderni Inail-Vvf-Cni’.

Dopo i saluti portati ai partecipanti dall’ingegner Andrea Sconocchia, presidente dell’Ordine degli ingegneri, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco ingegner Paolo Nicolucci e dall’ingegner Maria Nice Tini, in rappresentanza dell’Inail, l’ingegner Tiziana Petrillo, consigliere e responsabile area sicurezza del Consiglio nazionale ingegneri, ha introdotto i lavori. Il primo relatore l’ingegner Raffaele Sabatino, in servizio presso il dipartimento innovazione tecnologica, settore ricerca dell’Inail e responsabile scientifico del progetto quaderni codice, ha relazionato sul progetto quaderni Inail-Vvf-Cni, mentre l’ingegner Maurizia Barone, vicecomandante dei Vigili del fuoco di Terni, ha posto un focus sull’attuale normativa antincendio, con approfondimenti riguardanti ‘La regola tecnica V7 per le attività scolastiche’. L’ingegner Marco di Felice, delegato Cni per la Commissione centrale tecnico scientifica, e l’ingegner Chiara Crosti, professionista antincendio nonché strutturista, hanno presentato i casi studio esposti nel quaderno, analizzati a partire da situazione reali. Il convegno ha ricevuto il plauso dei professionisti presenti, con l’auspicio, da parte di tutti, di nuove iniziative divulgative e formative. Durante il coffe break i partecipanti hanno potuto assistere ad un breve saggio sull’impiego delle tecniche Saf (di derivazione Speleo alpino fluviale) da parte dei vigili neo assunti, in fase di addestrando presso il castello di manovra.